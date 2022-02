Bourse de Bruxelles - Les immobilières continuent à peser sur le BEL 20

KBC (78,42) a viré de 0,90% à la hausse, rejoignant Ageas (44,12) et AB InBev (53,79), en hausse de 3,47% et 1,05%. arGEN-X (252,60) et Galapagos (59,05) ont porté leurs regains à 3,91% et 2,98%, rejointes par UCB (88,94) finalement en hausse de 0,72% alors que Solvay (107,65) a concédé 0,05%. Proximus (18,02) était positive de 1,01% et Telenet (33,52) négative de 0,06%, Orange Belgium (19,34) perdant par ailleurs 1,33% tandis que Bpost (6,34) a récupéré 0,08%. Aperam (52,26) et Umicore (32,41) valaient 1,55% et 1,50% de plus que vendredi, Sofina (344,60) cédant 0,17%.

Onze des éléments de l'indice de référence belge ont terminé teintés de vert mais le BEL 20 est resté lesté par les immobilières Aedifica (91,85) et Cofinimmo (111,40) qui ont plongé de 4,97% et 5,91% supplémentaires, WDP (35,28) suivant avec une baisse de 2,27%. Melexis (87,40) n'a perdu plus que 0,96% tandis que Elia (114,10) a gagné de justesse 0,09%.

Hors BEL 20, Care Property (23,05) et Montea (112,60) ont terminé en recul de 5,1% et 2,6%, Wereldhave Belgium (50,20) et Immobel (72,30) de 3,1% et 2,3%. Lotus Bakeries (5.420,00) s'est d'abord distingué en bondissant de 4% après résultats mais est ensuite repassé dans le rouge, chutant de 4,2%. Euronav (8,27) a bondi de 6,2% alors que Exmar (4,39) et D'Ieteren (151,70) se sont dépréciées de 1,7% et 1,8%. Agfa-Gevaert (3,63) a finalement perdu 1,7% alors que Kinepolis (54,70) est remonté de 1,3%, Recticel (17,38) et Tessenderlo (35,30) de 2,8% et 1,3%.

Advicenne (7,52) et MDxHealth (0,75) étaient enfin négatives de 3,7% et 2,3%, Fagron (15,88) et Acacia Pharma (1,40) reculant de 1,7% chacune alors que Nyxoah (18,50) et Sequana Medical (6,46) étaient positives de 2,8% et 2,2%.