L’usine à vaccins d’Univercells est opérationnelle

Dix-huit mois. C’est le temps qu’il aura fallu à l’entreprise biotech wallonne Univercells pour disposer d’une unité de production de vaccins à vecteurs viraux. L’usine de 900 m2 et d’une capacité de production de 150 millions de doses par an, basée à Jumet à deux pas des pistes de l’aéroport de Charleroi, est prête et devrait recevoir d’ici quelques semaines la certification GMP (bonnes pratiques de fabrication), le standard de qualité requis pour faire de la bioproduction. C’est ce qu’a annoncé le groupe lors d’une visite du Premier ministre Alexandre De Croo. « A l’échelle de notre industrie, avancer aussi rapidement c’est une réalisation incroyable, s’enthousiasme Hugues Bultot, CEO et co-fondateur d’Univercells. Cela n’aurait pas été possible sans tout l’écosystème belge de bioproduction ».