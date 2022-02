But annulé pour le Standard: l’Union belge reconnaît l’erreur

Un nouvel examen des images par le Département Arbitrage de la Fédération a révélé que les lignes tracées par le VAR samedi étaient erronées : Sissako a marqué un but valide.

La communication hebdomadaire du Département Arbitrage après chaque journée de Pro League était très attendue ce lundi après le débat suscité par l’annulation du but (fugacement victorieux) de Moussa Sissako, passé du paradis à la déception en quelques minutes suite à la décision du VAR, « gagnant » au passage une carte jaune. Pour rappel, les images diffusées samedi soir avec les lignes tracées par le VAR ne permettaient pas de juger d’une position infiniment illicite du défenseur des Rouches tandis que la Directrice opérationnelle du Département Arbitrage Stéphanie Forde nous avait confié dimanche qu’elle comprenait toute cette commotion… puisque la décision de Lothar Dhondt était basée sur une autre image qui, elle, n’avait pas été diffusée à la production et communiquée aux médias et au public.