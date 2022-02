Paul Magnette: «Le problème de ce gouvernement se résume en deux lettres: MR»

Les présidents des partis libéraux flamand et francophone, Egbert Lachaert (Open Vd) et Georges-Louis Bouchez (MR), ont affiché lundi leur opposition à la sortie du président du PS Paul Magnette, désireux de voir la Belgique devenir le premier pays sans e-commerce.

Dans une interview à l’hebdomadaire flamand Humo, M. Magnette répète son opposition à des assouplissements dans l’e-commerce. Le gouvernement fédéral doit se pencher à nouveau sur un assouplissement du travail dans ce secteur entre 20h et minuit, mais pour le socialiste francophone, le travail de nuit doit rester limité à certains secteurs, et l’e-commerce n’en fait pas partie. « C’est pourquoi, après la sortie du nucléaire, je souhaite une sortie de l’e-commerce », lance-t-il.

Le président du PS a lancé d’autres mots forts dans son interview à Humo . Il s’en prend notamment au MR et à son président Georges-Louis Bouchez. « Le problème de ce gouvernement, on peut le résumer en deux lettres : MR. Ils compliquent tous les dossiers. Tout ce que veut M. Bouchez, c’est se faire un nom et empêcher les autres d’engranger des résultats (…) Lui n’avait rien engrangé lors des négociations gouvernementales. Rien. Voilà pourquoi il fait de l’opposition au gouvernement depuis le premier jour. »

Le président du MR a réagi

« En revenir à l’économie d’il y a cent ans ne nous aidera pas, a répondu M. Lachaert sur Twitter. L’e-commerce peut créer des milliers d’emplois. Et nous devrions les laisser tomber ? » La réaction de M. Bouchez a été semblable. « Le 19e siècle ne peut être un projet de société. Le progrès est une chance. Il faut avoir l’esprit ouvert et la capacité d’adapter la société pour plus de bien-être. L’e-commerce ne doit pas être laissé aux pays étrangers. On perdrait des centaines de millions et des emplois. »