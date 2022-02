Paul Magnette: «Après la sortie du nucléaire, sortir de l’e-commerce»

Le président du PS Paul Magnette et le secrétaire d’Etat Thomas Dermine font la « une » du magazine flamand « Humo » en dénonçant une course vers le bas en matière sociale et environnementale.

Que la Belgique devienne le premier pays sans e-commerce, avec de vrais magasins ». Dixit Paul Magnette et Thomas Dermine dans la nouvelle livraison du magazine flamand Humo – et en « une » du site ce lundi en fin d’après-midi. Il n’y a pas à dire : nos confrères ont le sens de la titraille. Et l’on va, ces prochains jours, beaucoup parler de ce long entretien avec le président du PS et le secrétaire d’Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques.

Il y est (notamment) question de l’e-commerce – et du refus du parti socialiste francophone de voir se développer le travail de nuit. Les libéraux prônent un assouplissement de la législation – notamment faire débuter le travail de nuit à minuit, et non plus à 20 heures comme c’est le cas aujourd’hui ; le PS n’en veut pas.