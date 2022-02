Procès des attentats de Bruxelles: déjà près d’un millier de parties civiles

Le nombre de constitutions de parties civiles pour le procès des attentats de Bruxelles et Zaventem, qui débutera à l’automne, a fortement crû. Le défi logistique s’annonce grand, mais a été anticipé.

Le procès de la démesure se précise de semaine en semaine. Déjà environ 960 personnes physiques et morales se sont constituées parties civiles au procès des attentats de Bruxelles et de Zaventem, a confirmé au Soir ce lundi le parquet fédéral. Un chiffre qui a vocation à augmenter encore. Les attentats ont fait 32 morts et 340 blessés.

Ce nombre de parties civiles a considérablement augmenté en quelque temps, à près de huit mois du coup d’envoi de ce procès hors norme. Près d’un millier de parties civiles, c’est environ la moitié (plus de 1.800) des parties civiles représentées actuellement au procès des attentats du 13 novembre 2015 de Paris et Saint-Denis. Des attentats commis par la même cellule terroriste qui a frappé la Belgique le 22 mars 2016. S’il fallait le rappeler.