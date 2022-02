Comeos et Unizo réagissent aux propos de Magnette: «Celui qui dit que le commerce électronique doit disparaître vit encore à l’âge de pierre»

« Il pense que seuls les magasins physiques survivront. Mais il a tort. La réalité est qu’aujourd’hui, chaque chaîne de magasins physiques a également une stratégie numérique et que l’avenir du commerce sera physique et numérique », a expliqué Coméos. « Si Magnette ne veut pas de mauvais emplois, la solution est simple : il doit alors aider à organiser le commerce numérique principalement ici en Belgique au lieu de le faire maintenant avec des acteurs mondiaux étrangers. »

La fédération rappelle que les Belges achètent en ligne en masse. Plus de 80 % d’entre eux le font déjà. « Si toutes ces marchandises doivent venir de l’étranger, nous perdrons 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires et des dizaines de milliers d’emplois ».

« Si les gens cessent d’acheter dans les magasins locaux, ceux-ci disparaîtront et il y aura moins de revenus et d’emplois dans notre pays, et les centres des villes et des villages se videront. Il est donc important d’acheter localement, mais les gens le feront bien sûr par le biais du commerce électronique. »