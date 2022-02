Mathieu Cachbach, la surprise du chef au RFC Seraing

Il court, dribble, passe, frappe. Le petit blondinet, haut comme trois pommes, n’a pas encore fêté ses 12 printemps qu’il affiche son talent sur les terrains de la province du Luxembourg sous la vareuse de Virton. Le gaucher attire le regard des scouts. Le Standard cogne à la porte de ses parents. Metz emboîte le pas des Liégeois. Il est face à une grande décision. À cet âge, certains jouent aux billes, aux Playmobils, aux GI Joe ou encore aux Pokémons… selon la génération. Mathieu Cachbach, lui, ne pense qu’au football et veut en faire sa vie. Devenir professionnel, c’est tout ce qui l’intéresse. Il ferme la porte de son domicile, quitte ses parents, son frère et ses amis. Direction le FC Metz et son centre de formation.