La «Hal/le», un pôle d’alimentation durable et solidaire à Saint-Gilles

Une alimentation saine à un prix abordable. Tel sera le menu principal de la future halle dédiée à l’alimentation durable qui s’installera au 164 de la rue Théodore Verhaegen. Propriété de la commune, le bâtiment est composé, à l’avant, d’une maison de style néoclassique et, à l’arrière, d’un garage de plus de 2.000m2 s’étirant sur 2 étages. « Nous arrivons à un momentum », pointe Willem Stevens, (One.brussels), l’échevin en charge du contrat (régional) de rénovation urbaine Roi. « Le collège vient d’approuver l’avant-projet et la demande de permis sera introduite avant la fin de ce mois. » Pour un début de travaux espéré début 2024 au plus tard.