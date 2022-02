Eurobaromètre: la crise du covid a bénéficié à l’image de l’Europe

A la suite de deux années de pandémie, la confiance envers l’Union européenne est revenue, selon les données de l’Eurobaromètre publié par le Parlement européen ce mardi. Elle s’était étiolée après la crise économique de 2008 et surtout la crise de la dette qui s’en est suivie, elle fait son grand retour. Aujourd’hui, 49 % des citoyens européens voient l’Europe et ses institutions d’un bon œil (le second meilleur résultat depuis 2007), 37 % y portent un regard neutre et 14 % la considèrent de façon négative. En 2011, après la crise de la dette, à peine 30 % des sondés en avaient une image positive.