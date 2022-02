Hanne Desmet, 5e sans vague à lames

Le short-track, ou patinage sur piste courte, apparu au programme des JO en 1992 à Albertville, est l’une des épreuves sur glace les plus spectaculaires et les plus improbables. Les surprises sont innombrables sur cette piste étriquée de 111,12 m, où les athlètes sont en équilibre permanent dans les virages où ils doivent lutter contre la force centrifuge en se penchant, la main sur la glace, pour éviter d’être déportés vers l’extérieur. Le moindre contact malencontreux, et c’est la chute assurée ; gare alors aux patins ultra-aiguisés et aux sérieuses entailles qu’ils peuvent provoquer à ceux qui laissent traîner leurs mains ou leurs jambes. Ce n’est pas pour rien que les patineurs se protègent les membres, la tête… et le cou.