Un enseignant sur trois envisage de quitter la profession

L’Université de Mons a mené une enquête sur le ressenti et les pratiques des enseignants en période de pandémie. A l’approche d’un mouvement de grève, les résultats sont interpellant.

Port du masque, cours à distance, quarantaines à répétition. Le métier d’enseignant a été profondément bouleversé par la pandémie de coronavirus. Considérées comme essentielles, les écoles continuent pourtant à payer un lourd tribut. Afin d’évaluer l’impact de ces bouleversements, des chercheurs l’Université de Mons ont investigué le ressenti et les pratiques des enseignants belges francophones depuis le début de la crise sanitaire. « Ces enquêtes menées en ligne ont pour principal objectif de fournir un état des lieux de la situation à différents moments de la pandémie, en vue de comprendre la perception de la situation par les enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) », souligne Natacha Duroisin, cheffe de service et chargée de cours à l’Ecole de formation des enseignants. Les résultats de la troisième enquête menée entre juin et septembre 2021 auprès de 500 enseignants viennent d’être analysés. A l’approche d’un mouvement de grève dans le secteur de l’enseignement, ces résultats sont interpellant.