Polémique sur l’e-commerce: Paul Magnette et Georges-Louis Bouchez se renvoient la balle sur Twitter

Le président Magnette s’en est d’ailleurs pris au MR et à son président Georges-Louis Bouchez dans l’interview qu’il a donnée à l’ Humo . « Le problème de ce gouvernement, on peut le résumer en deux lettres : MR. Ils compliquent tous les dossiers. Tout ce que veut M. Bouchez, c’est se faire un nom et empêcher les autres d’engranger des résultats (…) Lui n’avait rien engrangé lors des négociations gouvernementales. Rien. Voilà pourquoi il fait de l’opposition au gouvernement depuis le premier jour. »

Des réactions à la chaine

Georges-Louis Bouchez a directement réagi sur Twitter : « Le 19e siècle ne peut être un projet de société. Le progrès est une chance. Il faut avoir l’esprit ouvert et la capacité d’adapter la société pour plus de bien-être. L’e-commerce ne doit pas être laissé aux pays étrangers. On perdrait des centaines de millions et des emplois. »

A cela, Paul Magnette a répondu : En ce qui me concerne, je défendrai toujours le commerce local et les petits indépendants. Libre au président du MR de défendre Jeff Bezos, le modèle Amazon et ses conditions de travail digne du 19ème siècle.