David Goffin en plein doute

Et une défaite de plus en 2022 pour David Goffin (47e). Ce lundi, à Rotterdam (ATP 500), le Liégeois a été corrigé par Alex De Minaur (34e) : 6-0, 6-3 en 1h15. L’Australien a été solide et agressif, comme à son habitude, quant au nº1 belge, il n’a commencé à vraiment jouer que dans la seconde manche : bien trop tard ! Il faut remonter à 2013 pour voir le Liégeois remporter moins de 3 matches après ses 5 premiers tournois…

« Contre des joueurs de ce niveau, c’est difficile d’espérer quelque chose quand on ne joue pas le premier set », constatait-il laconiquement. « Ça fait plusieurs matches que je n’arrive pas à bien débuter parce que je suis trop tendu, parce que je ne sais pas trop quoi faire à cause des doutes qui me hantent… »