L’interview vérité qui n’en est pas une: l’édito sportif

Où est Peng Shuai ?

Depuis le 2 novembre et son cri de détresse, publié sur Weibo (le Twitter chinois) et aussi vite disparu, on n’a toujours pas la réponse à cette question devenue le symbole de la lutte pour la liberté d’expression dans un pays très éloigné de la démocratie (pour le dire poliment).

Si sous la pression internationale, l’ancienne tenniswoman a fait de brèves apparitions, et notamment lors de cette dernière interview, dite de vérité, et obtenue par le journal l’Équipe, la vraie Peng Shuai, libre de toute contrainte étatique, n’est toujours pas réapparue.