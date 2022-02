La défense de l’Union parmi les meilleures d’Europe

Si l’attaque de l’Union a logiquement défrayé la chronique cette saison grâce à son duo Undav-Vanzeir, auteur de 33 buts, la défense n’est pas en reste, elle non plus. Ce week-end, elle est parvenue à conserver le zéro pour la treizième fois depuis l’entame du championnat. Et pour la cinquième fois lors des six derniers matches. Avec 21 buts encaissés, les Saint-Gillois possèdent, de loin, la meilleure arrière-garde du pays devant La Gantoise (27). Mais ce n’est pas tout. Ils se classent également en ordre utile au niveau européen. En effet, avec une moyenne de 0,81 but pris par match, ils ont la onzième meilleure défense des dix meilleurs championnats du Vieux Continent (la Belgique occupait la neuvième position au ranking UEFA des clubs au début de la présente saison). Ce classement est emmené par l’Ajax Amsterdam qui n’a pris que cinq buts (!) jusqu’à présent. Mais l’Union peut se targuer de devancer des équipes du calibre du PSG ou du Real Madrid. Rien que ça !