Les Magritte 2022: le cinéma belge est-il ennuyeux?

Trop souvent sociaux, déprimants, sérieux, mais aussi originaux, interpellants, profonds (qualités et faiblesses principales reconnues des films belges selon une étude Dedicated sur « l’image et l’attractivité du cinéma belge francophone », parue en 2019 et commandée par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel). Les clichés sur les films belges ont la vie dure. Lorsqu’on évoque le cinéma belge, on voit apparaître une sorte de paradoxe qui voudrait qu’il soit à la fois original et social (ou « ennuyeux » selon certains). Mais comme souvent, la réalité est plus complexe.