Standard: Jackson Muleka courtisé par Kayserispor et des clubs suisses

Le message est clair : le Standard ne compte plus sur Samuel Bastien ni sur Jackson Muleka, dont les noms ne figuraient pas sur la feuille de match samedi face au CS Bruges. C’est très loin d’être une surprise. On le sait, le club liégeois avait tenté, dans la dernière ligne droite du mercato, de trouver une solution pour son attaquant congolais, sans y parvenir. L’intérêt n’avait pourtant pas manqué. De l’étranger d’abord, avec une proposition du club saoudien d’Al Jazira, que Muleka avait rapidement déclinée, mais aussi de Belgique, où plusieurs formations s’étaient manifestées pour obtenir un prêt du joueur. Parmi celles-ci, Courtrai, Saint-Trond, le Beerschot et Louvain, des pistes rejetées en bloc par Jackson Muleka qui, pressé de toutes parts, avait préféré dans les dernières heures du mercato se terrer et ne plus répondre à personne. « Il avait très mal vécu cette période », confirme son conseiller, Jean-Willy Ngoma.