Des paraplégiques désormais capables de marcher à nouveau

Ces trois patients, tous des hommes, étaient non seulement incapables de tout mouvement des jambes, mais ils n’y avaient plus la moindre sensation, à la suite d’accidents qui avaient endommagé leur moelle épinière.

La moelle épinière, contenue par la colonne vertébrale, prolonge le cerveau et commande de nombreux mouvements. Ces derniers peuvent donc être irrémédiablement perdus si le contact avec le cerveau est abîmé.

Mais, pour ces trois patients, il a été possible de changer la donne. A Lausanne, une équipe, menée par la chirurgienne suisse Jocelyne Bloch et le neuroscientifique français Grégoire Courtine, leur a implanté une quinzaine d’électrodes qui permettent de stimuler électriquement plusieurs zones de leur moelle épinière.

Ce n’est pas une première, mais plutôt l’aboutissement de dix ans de travaux de ce type avec, enfin, la perspective d’en faire une thérapie qui changerait la vie de nombreux paralytiques.

Marcher un kilomètre

Les patients opérés ont pu faire leurs premiers pas presque immédiatement même si, réalisés sur un tapis roulant en laboratoire, ils n’avaient rien à voir avec une marche normale.

« Il ne faut pas imaginer un miracle immédiat (mais) cela permet de s’exercer tout de suite a ses activités », a expliqué M. Courtine lors d’une conférence de presse.

Après cinq mois de rééducation, les progrès étaient considérables : l’un des patients était par exemple en mesure de marcher près d’un kilomètre sans interruption.

Quelques heures par jour

Cette fois, « les électrodes sont plus longues et plus grandes que celles utilisées auparavant, ce qui permet d’accéder à plus de muscles », a détaillé Jocelyne Bloch.

Autre avancée importante, grâce à des logiciels utilisant l’intelligence artificielle, les impulsions électriques sont bien plus précises : elles correspondent mieux à chaque mouvement, au lieu de consister en un flux de courant indiscriminé.