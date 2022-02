Ukraine: comment Macron tente d’apprivoiser l’ours Poutine

Regard confiant et propos généraux pour l’un, air soucieux et verbe ambitieux pour l’autre, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont montré ce qui les sépare dès les premières minutes de leur rencontre. Sous les ors du Kremlin, lundi soir, les deux présidents se sont tutoyés et ont feint de se parler en amis. Mais leurs propos préliminaires ont vite confirmé que « ces retrouvailles sont un jeu de dupes », selon l’expression d’un observateur européen à Moscou de la politique étrangère russe.