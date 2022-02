Sociétés en changement: à vouloir trop contrôler, on crée des sans-papiers

Des chercheurs de l’UCLouvain se sont penchés sur l’insécurité administrative suscitée par l’évolution des politiques migratoire qui resserrent toujours plus les conditions et les durées de séjour.

Et si l’évolution de nos politiques migratoires vers davantage de séjours limités et davantage de contrôles était finalement productrice d’irrégularité ? Dans sa dernière publication de Sociétés en changement, l’UCLouvain se penche sur les effets de l’insécurité administrative en Belgique à partir des recherches croisées de sociologues, juristes et démographes publiées dans l’ouvrage multidisciplinaire Composer avec les normes, Trajectoires de vie et agentivité des migrants face au cadre légal.