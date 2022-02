L’Italie veut organiser l’Euro 2032 de football

L’Italie a déjà organisé l’Euro à deux reprises, en 1968 et en 1980. L’édition de 2024 se tiendra en Allemagne. L’année dernière, lors de l’Euro 2020 reporté en 2021 pour raisons sanitaires, quatre rencontres se sont déroulées à Rome. La finale s’est déroulée à Londres dans le stade de Wembley et a vu l’Italie remporter le titre aux tirs au but face à l’Angleterre.