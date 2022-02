Près de 21.000 demandes de reconnaissance du coronavirus comme maladie professionnelle

Depuis fin mars 2020, près de 21.000 demandes de reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle ont été adressées à Fedris, l’agence fédérale gère les risques professionnels pour les travailleurs salariés du secteur privé, les stagiaires et membres du personnel des administrations provinciales et locales (villes, communes, CPAS, intercommunales), révèle L’Avenir mardi.

Actuellement, 14.257 demandes ont abouti à une décision. Près d’une décision positive sur deux (6.975) concerne une incapacité de travail temporaire : de 2 à 4 semaines (70 %), de 4 à 6 semaines (16 %), de 6 et 9 semaines (8 %) et de plus de 9 semaines (6 %).

Une décision sur trois (4.715) porte sur les soins médicaux : Fedris prend en charge le ticket modérateur des médicaments, des honoraires de médecins, des radiographies, des factures de laboratoires ? Mais 2.329 demandes (16 %) ont fait l’objet d’un rejet.

Quatorze demandes concernent des décès dont 9 ont abouti à une intervention pour les frais funéraires et au versement de 14 rentes aux conjoints et/ou orphelins.