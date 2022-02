Dix associations attaquent à nouveau l’Etat pour sa gestion de l’asile et de l’accueil

« Nous déplorons profondément de devoir en arriver à attaquer une nouvelle fois l’État pour qu’il se respecte lui-même », ont fait savoir dans un communiqué mardi dix associations, les mêmes qui avaient obtenu gain de cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles le 19 janvier dernier. L’Etat belge avait alors été condamné pour sa mauvaise gestion de l’asile et de l’accueil. Ces associations constatent aujourd’hui que l’Etat ne réagit pas et ne s’acquitte pas non plus des astreintes prévues par le jugement.

Les signataires comptent notamment l’Ordre des Barreaux francophones et germanophones (OBFG), Médecins Sans Frontières (MSF), Médecins du Monde, La Ligue des Droits humains (LDH) et la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers (CIRÉ).

Ces associations déplorent le silence des autorités et le manque de réaction au jugement. « Depuis le 24 janvier, Fedasil renvoie à nouveau des dizaines de demandeurs d’asile à la rue, violant ainsi leur droit à l’accueil. (…) Nous sommes dans une situation d’urgence humanitaire, et le gouvernement manque à tous ses devoirs », ont-elles insisté.

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, a répondu lors de la commission des Affaires intérieures la semaine dernière aux questions de parlementaires en expliquant que « le droit d’asile est garanti ». Il y précisait que toutes les personnes qui se présentaient à un centre pouvaient enregistrer leur demande. « Depuis la semaine dernière (la semaine du 24 janvier, ndlr.), l’état du réseau d’accueil ne permet plus l’accueil immédiat de toutes les personnes après cette inscription », concédait-il néanmoins. « J’ai donc décidé d’appliquer une règle de priorité et non une règle du ’premier arrivé, premier servi’. Cette pratique amenait les gens à faire la file toute la nuit, afin d’obtenir leur tour le lendemain. La priorité est désormais accordée aux familles, aux personnes vulnérables et aux mineurs. »