L’ex-Diable rouge Mousa Dembélé, 34 ans, met un terme à sa carrière

En mars 2020, Mousa Dembélé avait renoncé à l’équipe nationale après n’avoir plus figuré chez les Diables rouges depuis septembre 2018 et un match disputé le 11 septembre en Islande (0-3) pour le compte de la Ligue des Nations. Il avait entamé sa carrière internationale en mai 2006 soldant celle-ci sur 82 capes et 5 buts. Il fut de la partie avec la Belgique lors des Coupes du monde 2014 et 2018 (avec une 3e place à la clé) ainsi qu’à l’Euro 2016. Il aura même pris part aux Jeux Olympiques de Pékin avec une 4e place à la clé.