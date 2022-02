Mousa Dembélé arrêtera sa carrière à la fin de son contrat avec Guangzhou fin 2022

Mousa Dembélé a confirmé mardi qu’il lui restait encore un an de contrat avec le club chinois du Guangzhou City FC et qu’il prendra sa retraite au terme de son contrat fin 2022, a communiqué l’ancien Diable rouge sur Instagram.

Dembélé, 34 ans, a été formé à Berchem Sport et au Beerschot avant d’être repéré par le club néerlandais de Willem II en 2005. Un an plus tard, il est transféré à l’AZ Alkmaar avec qui il remportera le titre de champion des Pays-Bas en 2009. En 2010, il quitte les Pays-Bas pour l’Angleterre et Fulham avant de rejoindre Tottenham en 2012. Il jouera 249 rencontres pour les Spurs avant de s’envoler vers la Chine et Guangzhou City en janvier 2019. L’ancien Diable rouge n’a plus foulé une pelouse depuis le 11 août dernier.