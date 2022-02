Peng Shuai assiste à la finale du Big Air, le sacre de Mayer, record du monde: les événements de la nuit aux JO d’hiver

Il y a deux jours, Peng Shuai, 36 ans, a donné sa première interview à un média international dans les colonnes du quotidien sportif français L’Équipe, expliquant avoir à nouveau rencontré samedi Thomas Bach.

Peng Shuai avait accusé début novembre un ancien dirigeant chinois de l’avoir contrainte à un rapport sexuel lors d’une relation qui a duré plusieurs années. Après ces propos tenus sur un réseau social vite effacé de l’internet chinois, Peng Shuai, ancienne N.1 mondiale en double, avait ensuite disparu, suscitant l’inquiétude du monde du tennis et du sport, jusqu’à ce qu’elle s’entretienne en visioconférence avec Thomas Bach, le 21 novembre.

La joueuse était apparue depuis sur des vidéos la montrant en train d’assister à des événements sportifs, sans dissiper les craintes sur sa pleine liberté de mouvement

Super G : l’Autrichien Mayer conserve son titre

L’Autrichien Matthias Mayer a conservé son titre de champion olympique du Super G en ski alpin aux JO d’hiver de Pékin mardi dans la capitale chinoise.

Matthias Mayer, champion olympique il y a quatre ans en Corée du Sud, à PyeongChang, a décroché l’or après sa médaille de bronze en descente. En 1 : 19.94, il devance l’Américain Ryan Cochran-Siegle de 4/100e.

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a pris la 3e place à 42/100e et la médaille de bronze, sa première médaille aux Jeux.

Matthias Mayer, 31 ans, décroche son 3e titre olympique après avoir remporté la descente en 2014 à Sotchi.

Le champion du monde du Super G, l’Autrichien Vincent Kriechmayr, 8e de la descente à Pékin, a dû se contenter de la 5e place derrière un autre skieur norvégien Adrian Smiseth Sejersted.

Le Suisse Beat Feuz, le champion olympique de la descente, a manqué une porte après 17 secondes de course et n’a pu aller au bout de son Super G. Un autre Suisse Marco Odermatt, l’un des favoris, a également commis une faute sur le parcours ne parvenant pas à aller non plus au bout de son Super G.

Covid : six nouveaux tests positifs

Six nouveaux tests positifs ont été annoncés mardi par les organisateurs des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, cinq athlètes et un membre du staff, sur les 70.524 tests effectués lundi.

Tous ont été testés dans la « bulle » olympique. Cela porte le total de tests positifs à 393 depuis le 23 janvier pour ce qui concerne ces JO.

Les Jeux d’hiver se déroulent selon des règles strictes en matière de coronavirus. Tous les participants sont complètement séparés de la population chinoise et maintenu dans la « bulle » olympique.

Chaque participant au sein de cette bulle doit se soumettre quotidiennement à un test PCR, après un premier test à son arrivée en Chine. En cas de test positif, un athlète doit présenter deux tests négatifs pour pouvoir participer à son épreuve et quatre tests négatifs si le test positif a été enregistré avant son arrivée en Chine.

Patinage artistique : record du monde sur le programme court

Nathan Chen occupait la tête de l’épreuve de patinage artistique des Jeux Olympiques d’hiver, mardi à Pékin, à l’issue du programme court qu’il a dominé affichant une note de 113.97, soit la meilleure jamais réalisée au monde.

L’Américain, triple champion du monde, et grand favori pour une médaille d’or jeudi qui verra se disputer le programme libre, devance les Japonais Yuma Kagiyama (108.12), 2e et Shoma Uno (105.90), 3e, qui fut vice-champion olympique il y a quatre ans.

Le double champion olympique sortant, le Japonais Yuzuru Hanyu, a dû se contenter de la 8e place avec une note de 95.15. Revenant de blessure, Hanyu, 27 ans, voit aussi son record du monde (111.82) effacé mardi par Nathan Chen et voit ses espoirs de devenir le premier patineur à remporter trois médailles d’or de suite s’aménuiser. Seul le Suédois Gillis Grafstrom a réussi cet exploit en 1928.