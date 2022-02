Derrière les tensions entre Macron et Poutine, l’esquisse d’un possible apaisement entre la Russie et l’ouest

Le président français s’est entretenu plus de six heures hier soir à Moscou avec le chef du Kremlin. Ils auraient discuté de « solutions nouvelles » pour trouver un compromis sur l’Ukraine et la sécurité en Europe.

Pas un dialogue de sourds. Mais encore loin d’un compromis. Après cinq heures de tête-à-tête puis une heure de conférence de presse sous les ors du Kremlin, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont conclu à une heure du matin passée leur marathon diplomatique puis médiatique entre moues contrariées et sourires tendus. « On ne peut pas dire que nous sommes d’accord, mais le processus est enclenché. Nous avons quelques pistes », s’est néanmoins félicité le président français. « Certaines de ses idées, de ses propositions, sont possibles pour jeter les bases d’avancées communes », a ajouté le chef du Kremlin. Sans plus de détails.