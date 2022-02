Tarik Tissoudali averti après son hommage au petit Ryan: «Tout est fait pour déshumaniser le rôle de l’arbitre», dit Marcel Javaux

C’est une magnifique image à laquelle nous avons eu droit ce dimanche après-midi dans le cadre du choc entre le FC Bruges et La Gantoise. Revenu récemment de la Coupe d’Afrique des Nations, Tarik Tissoudali a repris sa marche en avant avec les Buffalos. Lancé en profondeur, le Marocain a trompé Simon Mignolet et a doublé l’écart en faveur de son équipe.

Marcel Javaux, ancien arbitre de D1A, est revenu sur cette décision arbitrale. « La règle est claire », a-t-il lancé à nos confrères de la DH. « Mais si j’avais dû arbitrer ce match, je n’aurais pas donné de carton jaune, quitte à me faire taper sur les doigts par la commission arbitrage. Il y a la règle et l’esprit de la règle. Certes Tissoudali se met volontairement en infraction à la Loi Football. Mais il n’y a pas de message politique derrière. Honnêtement, je n’aimerais plus être arbitre aujourd’hui. Tout est fait pour déshumaniser son rôle. Avec toutes les technologies, il n’a plus le droit à l’erreur. Et, comme c’est le cas pour Tarik Tissoudali, l’aspect psychologique ne peut plus intervenir ».