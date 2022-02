«Un non-sens?»: la déclaration de Paul Magnette sur l’e-commerce fait vivement réagir la presse belge

Revue de presse des journaux belges.

Le Soir – Magnette et l’e-commerce, des clics et des claques

« Quand une personne intelligente professe un propos (très) excessif, le choc est double. Par ce qui est dit et parce que c’est elle qui l’exprime. Les propos de Paul Magnette repris dans Humo ont donc choqué deux fois. “Que la Belgique devienne un pays sans e-commerce, avec de vrais magasins et des villes animées.” Boum ! Boum ! ».

L’Echo – Supprimer l’e-commerce en Belgique, un non-sens ?

« L’e-commerce est-il dès lors l’apanage des mastodontes américains et chinois ? Pas vraiment. En Belgique, quatre des cinq plus grosses entreprises sur ce segment étaient européennes en 2020 : Coolblue, Bol.com, Zalando et Veepee. Amazon se situait seulement à la quatrième place de ce marché pesant plus de 11 milliards d’euros chez nous.

L’argument de la défense des petits indépendants ne tient pas non plus à l’épreuve d’un autre chiffre : 98 % des sociétés d’e-commerce actives en Belgique ont moins de cinq employés et leurs gérants sont pour 80 % d’entre eux déclarés comme indépendants ».

Sudinfo – Magnette n’aime pas le modèle Amazon e-commerce

« Alors, contre le commerce électronique, Paul Magnette ? C’est un peu plus nuancé que ça. Ce que le président du PS ne veut pas voir, c’est un modèle économique à la Amazon, avec de grands entrepôts où les travailleurs seraient soumis à des conditions dignes du XIX e siècle. “Parce que les gens veulent acheter à toute heure et recevoir leurs colis dans les 24 heures. On ne peut vraiment pas attendre deux jours pour un livre ?”, dit-il encore à Humo. “Il s’oppose à un modèle qui appauvrit les travailleurs, le commerce local et les petits indépendants”, nous dit son porte-parole ».

De Standaard – «Sortir de l’e-commerce» met à nouveau la Vivaldi sous haute tension