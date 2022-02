Jeux d’hiver: la terrible chute de Nina O’Brien, victime d’une fracture de la jambe (photos)

L’Américaine Nina O’Brien souffre d’une fracture de la jambe gauche après sa chute dans le slalom géant lundi aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, a annoncé la fédération américaine de ski dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Nina O’Brien a chuté lundi lors de la deuxième manche du slalom géant et a été opérée d’une fracture ouverte. « Nina souffre d’une fracture complexe aux tibia et péroné de la jambe gauche. Elle a été soignée à l’hôpital de Yanqing où son état a été stabilisé par les médecins chinois. Elle va retourner aux Etats-Unis pour de plus amples examens et pour se rééduquer », a expliqué le porte-parole sans donner plus de détails ni de durée de son indisponibilité.