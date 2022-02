Plus de quatre travailleurs sur 10 ont adopté une mobilité durable

En moyenne donc, 43% des travailleurs utilisent un moyen de transport dit "durable", parmi l'ensemble des transports en commun et véhicules avec un taux d'émission neutre (véhicules électriques, vélo, etc.) en ce compris les piétons.

Une majorité de travailleurs bruxellois (52% des travailleurs interrogés) affirment effectivement utiliser les transports en commun pour se rendre au travail. Ce pourcentage diminue drastiquement chez les travailleurs wallons (17%) et flamands (11%).

La voiture thermique reste le moyen de transport privilégié pour les travailleurs en Wallonie (60%) et en Flandre (44%). Enfin, le vélo est utilisé par plus d'un travailleur flamand sur 5 (21%), contre 7% des travailleurs bruxellois et seulement 2% des travailleurs wallons.