Records d’excès de vitesse, alcoolémie… la police bruxelloise fait le point de l’année 2021

Le rapport annuel de la police de la zone Bruxelles Capitale Ixelles indique que plus de 33 millions de véhicules ont été contrôlés au cours de l’année dernière. En tout, 27.561 véhicules ont été verbalisés pour leur excès de vitesse.

Par le biais des radars mobiles et des Lidars placés sur les territoires de Bruxelles et d’Ixelles, « au total, le nombre de conducteurs ayant été verbalisés (68 568) a augmenté de 17 % par rapport à 2020 et nous comptabilisons une augmentation de 21 % de véhicules contrôlés par rapport à l’année précédente », explique la Police bruxelloise dans son rapport.

Trois records de vitesse

En octobre 2021, un automobiliste atteint les 157 km/h au lieu de 50 km/h sur l’Avenue de Vilvorde. Sur l’Allée Verte, un autre automobiliste atteint les 173 km/h en août 2021 alors que la vitesse maximale est également de 50 km/h. Enfin, un troisième atteint 109 km/h à la place de 30 km/h sur le Boulevard de Nieuport en juin passé.

Alcoolémie

« En 2021, 79 279 tests d’haleine ont été effectués dans le cadre d’actions orientées, mais également après un accident de roulage ou lors d’un contrôle non planifié. Au total, pas moins de 1 831 dossiers ont été établis pour alcool au volant, dont 431 retraits immédiats de permis pour une période de 15 jours », ajoute la police bruxelloise.

Un record a également été établi. Une personne avait 2,13 milligrammes d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré. Presque dix fois plus que la limite autorisée dans le pays qui est de 0,21 milligramme.