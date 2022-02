Le gros coup de gueule des Ultras du PSG avant le choc face au Real Madrid (photo)

Lionel Messi marque un but, mais tout le PSG ne sourit pas.

Avec Lionel Messi buteur, le PSG a surclassé Lille (1-5), dimanche à Villeneuve-d’Ascq, un succès spectaculaire qui relançait idéalement les Parisiens à neuf jours du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Si le succès est beau, il ne satisfait pas tout à fait les Ultras du club. Ces derniers ont d’ailleurs décidé de passer un gros coup de gueule. « Depuis trop longtemps maintenant, le club nous offre un visage que nous ne supportons plus. Le visage d’un club qui se veut marque mondiale, obnubilé par les ventes de maillots, au point d’en oublier ses couleurs. Le visage d’un club qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive. Le visage d’un club qui rêve tellement grand qu’il donne l’impression que la saison commence en février et qu’il méprise les trophées nationaux. Nous ne reconnaissons plus notre club. Aujourd’hui, notre patience a atteint ses limites », écrivent les supporters parisiens sur les réseaux sociaux.