Mousa Dembélé, comme une impression de trop peu (édito)

Après la Coupe du monde 2002, terminée par une cruelle défaite face au Brésil, futur champion, et la retraite des Marc Wilmots, Johan Walem ou Gert Verheyen, la Belgique se cherchait un nouvel élan, un nouveau souffle. Pas d’Euro 2004, pas non plus de Coupe du monde 2006 pour les Diables rouges à la recherche aussi d’une nouvelle star.