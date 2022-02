JO d’hiver: Thibaut de Marre ne passe pas les qualifications du sprint en ski de fond

Le natif de Grenoble a parcouru le 1,5 km au programme en 3 : 10.66 se classant 76e sur les 90 engagés, à 25 secondes et 63/100e du Français Lucas Chavanat, meilleur temps des qualifications. Le 30e et dernier qualifié, l’Américain Luke Jager, a signé un chrono de 2 : 54.44.

Seuls les 30 premiers se qualifient pour les quarts de finale prévus à 12h02. Les demi-finales à 12h45 et la finale à 13h11 clôtureront l’épreuve.

Dimanche, Thibaut de Marre a été doublé dans le skiathlon, et n’a donc pas pu terminer la course. Il avait en effet concédé un tour de retard après le 20e des 30 kilomètres de la course, scindée en 15 km en style classique et 15 km en style libre.