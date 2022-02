Numéros Inami : les étudiants francophones lancent une pétition

La ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR) a rencontré Frank Vandenbroucke (Vooruit) ce mercredi matin pour discuter des numéros Inami. Pour rappel, le ministre fédéral de la Santé entend adopter un projet de loi portant diverses dispositions en matière de santé. L’article 69 de cette disposition vise notamment à mettre en œuvre une maîtrise plus stricte du respect des quotas Inami par le fédéral. Concrètement, l’Inami pourrait décider de ne pas octroyer de numéro à des médecins ou dentistes diplômés.

Malgré les réticences du parti Ecolo, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a finalement accepté les négociations avec le fédéral. « Notre communauté a tout intérêt à privilégier la concertation et la négociation avec le ministre fédéral de la santé », a d’emblée souligné la ministre Glatigny en commission. « Depuis, des échanges ont effectivement eu lieu. Le gouvernement a écrit au ministre fédéral en fixant les balises de la négociation. C’est-à-dire, obtenir un nombre de praticiens suffisant pour répondre aux besoins objectifs des francophones en soins de santé et garantir à tous nos étudiants actuellement dans le cursus d’obtenir un numéro Inami à l’issue de leurs études. Le ministre fédéral de la santé nous a rencontrés ce matin même. Il nous est apparu que la concertation restait ouverte et que les négociations pouvaient se poursuivre sereinement et de façon très constructive. Cette voie nous semble préférable pour nos étudiants et notre système de santé. »