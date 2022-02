Syrie: quatre combattants terroristes d’origine belge impliqués dans l’évasion massive de la prison de Hassaké

Quatre combattants terroristes d’origine belge étaient détenus dans la prison de Hassaké, au nord-est de la Syrie, lorsqu’elle a été attaquée le 20 janvier dernier par le groupe Etat islamique, ont confirmé au Soir le parquet fédéral et l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam). Ces quatre individus font partie de la douzaine de FTF (Foreign terrorist fighters – combattants terroristes à l’étranger) emprisonnés par les Forces démocratiques syriennes (FDS) dans la région semi-autonome du Rojava. « On attend toujours des informations fiables et confirmées de nos partenaires belges et étrangers sur le statut de ces quatre hommes », précise l’Ocam. « C’est une zone de guerre, donc analyser les informations prend du temps. »

Ces quatre terroristes sont donc activement recherchés par la Belgique, qui craint qu’ils ne fassent partie des combattants qui ont pu s’échapper de la prison du quartier de Ghwayran, au sud de la ville d’Hassaké. Cette prison comptait entre 3.500 et 5.000 combattants du groupe Etat islamique avant l’attaque, issus de plus de vingt pays. Deux semaines et demie après l’attaque coordonnée de la prison, la plus grande opération de Daesh depuis la chute de son « califat », les FDS demeurent très mystérieuses sur le nombre d’évasions.