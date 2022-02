Combien d’habitants comptera la Belgique en 2070 ? L’estimation du Bureau du Plan

La population de la Belgique augmentera de 1,3 million d’ici à 2070 pour atteindre 12,9 millions d’habitants, et ce principalement grâce à la migration internationale mais les Belges vivront également plus longtemps, selon des nouvelles projections démographiques du Bureau fédéral du Plan dévoilées mardi.

La Belgique comptait 11,5 millions d’habitants en 2021 et ce chiffre devrait augmenter de 1,3 million à l’horizon 2070. La population devrait ainsi augmenter de 27.000 habitants par an entre 2021 et 2070 contre 52.000 entre 1992 et 2020. La migration internationale et des naissances qui excèdent les décès jusqu’en 2040 expliquent cette tendance.