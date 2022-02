«Variations»: Eric Zemmour ou le complotisme factuel

Malgré trois condamnations judiciaires et des déclarations choquantes, Eric Zemmour reste assez haut dans les sondages d’intention de vote pour l’élection présidentielle française. A l’heure actuelle, il fédère un sondé sur sept, et on ne peut pas exclure qu’il se qualifie pour le second tour.

On peut être tenté d’attribuer ce succès à un certain racisme endémique en France, et c’est sûrement une part de l’explication. Mais en rester là ne permet pas de comprendre sur quels autres ressorts joue Zemmour pour s’attirer des sympathies.