Le budget moyen des Belges pour les vacances d'été plus élevé qu'avant le Covid-19

Si la formule avait été boudée des voyageurs ces deux dernières années, les vacances all inclusive séduisent sept vacanciers sur 10. Les citytrips, l'offre la plus durement touchée au cours des deux dernières années, sont également en hausse.

Une partie de cette hausse du budget est due à l'augmentation de l'inflation. Tout devient plus cher, y compris les voyages. "Mais ce n'est pas pour autant que toutes les destinations deviennent plus chères", nuance Piet Demeyere, porte-parole de TUI Belgium. Des destinations comme l'Égypte ou la Tunisie doivent retrouver leur place sur le marché après deux ans d'immobilisme, et elles ne vont pas le faire en augmentant les prix, situe-t-il.

D'après le tour-opérateur, les Belges dépenseront davantage pour se faire plaisir cet été qu'avant la pandémie: le budget moyen pour des vacances en avion est ainsi de 1.330 euros par personne, soit 8% de plus qu'en 2019. Ils consacreront en moyenne 450 euros par personne pour des vacances en voiture (+20%) et 400 euros par personne pour un citytrip (+12%).

De nombreuses personnes n'ont en outre pas voyagé depuis deux ans en raison de la crise du coronavirus et ont mis de côté un budget plus important. Elles optent pour une destination plus chère ou un hôtel dans une fourchette de prix plus élevée.