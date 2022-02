Vulgariser la terre crue, un matériau d’avenir

Jasper Van der Linden organise des ateliers pour former et informer sur l’utilisation de ce matériau simple et respectueux de l’environnement.

Votre parcours est plutôt original.

J’ai étudié l’architecture d’intérieur et l’architecture à Sint-Lucas. J’ai fait un Erasmus à Istanbul et pendant mon master, je suis parti pour six mois à Buenos Aires, à l’Universidad de Belgrano. En 2020, j’ai obtenu une bourse de la fondation Vocatio qui m’a permis d’aller en Amérique du Sud, où des projets vernaculaires sont encore visibles. De retour en Belgique, j’ai travaillé pour le bureau Conix RBDM à Bruxelles. Aujourd’hui, j’enseigne et donne des workshops sur la terre crue pour BC architects et BC materials. Je n’exerce plus vraiment mon métier d’architecte, mais je travaille dans une belle niche : les matériaux naturels.