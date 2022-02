Yust à Anvers et bientôt à Liège, l’hôtel qui revisite la nuitée

Y dormir une nuit ou y vivre jusqu’à un an : telle est la formule proposée par le concept hôtelier.

Pourquoi ne pas répliquer un concept quand il fonctionne ? C’est ce que sont en passe de réaliser les fondateurs de Yust, société spécialisée dans le séjour à court et à plus ou moins long terme. Après une ouverture réussie à Anvers en 2019, ils s’apprêtent à ouvrir un deuxième hôtel à Liège, au sein du projet très attendu dénommé Paradis Express sur le site de la gare des Guillemins. Il comprendra 45 chambres et 55 appartements.

L’ouverture est prévue pour le mois de mai. Construit par Besix, le bâtiment est sorti de terre. Il est entré dans sa phase de (grosses) finitions, et ce, alors qu’on vient seulement de démarrer les fondations des trois derniers immeubles qui seront dédiés au logement et qui viendront compléter ce qui sera sans doute l’un des plus gros projets réalisés dans le centre de la Principauté.