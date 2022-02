Century 21 – Realis, un partenariat pour les investisseurs immobiliers

De plus en plus de biens des différents segments sont achetés par de purs investisseurs à la recherche d’un rendement stable. Le réseau d’agences veut les caresser dans le sens du poil.

Ce n’est plus un secret : l’immobilier, qu’il soit neuf ou de seconde main d’ailleurs, intéresse depuis toujours les purs investisseurs. Par purs investisseurs, on entend les acquéreurs de biens qui sont ensuite mis en location. Et donc, pas ceux qui habitent eux-mêmes le bien acheté.

On le sait aussi, ces investisseurs sont toujours plus nombreux. Les taux d’intérêt extrêmement bas et les marchés boursiers de plus en plus incertains poussent cette catégorie d’acheteurs vers la brique, considérée comme un placement sûr.