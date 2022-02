Ces sportifs qui ont pété les plombs à l’image de Kurt Zouma (photos et vidéo)

Mais il arrive aussi que les sportifs pètent un plomb en dehors. Dans leur vie privée. Dernier en date : Kurt Zouma. Vous vous souvenez du film « Les trois frères » dans lequel un Didier Bourdon bien éméché appelait « Choupette », le chien de ses beaux-parents, avant de lui filer un grand coup de pied. Là, ça faisait rire, ce n’était que du cinéma et l’acteur avait shooté dans une peluche. Mais le footballeur international français, lui, ne faisait pas semblant en poursuivant son chat avant de le frapper. Le tout filmé dans une vidéo qui a fuité sur le web, entraînant un « bad buzz » énorme. Même son club, West Ham, a condamné le comportement du défenseur.

Sous la ceinture

Kurt Zouma n’est ni le premier, ni le dernier à avoir dérapé. Loin de nous l’idée de minimiser l’acte du Français mais la Premier League vit dernièrement des heures bien plus sombres avec les suspicions de viol dont font l’objet Benjamin Mendy (Manchester City) et Mason Greenwood (Manchester United). Le champion du monde français doit répondre de sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle venant de six plaignantes différentes, dont une était mineure au moment des faits. L’Anglais a, lui, été libéré mais placé sous contrôle judiciaire la semaine dernière après avoir été interrogé sur le viol et l’agression présumés d’une jeune femme.

Au début des années 2000, Kobe Bryant, superstar de la NBA tragiquement décédée il y a deux ans, avait également été au cœur d’une affaire de viol sur une réceptionniste d’un hôtel. Pas de procès mais des excuses publiques ainsi qu’un règlement à l’amiable (on parlait de 2 millions de dollars !).

Dans les faits graveleux, on peut également citer les messages « inappropriés » envoyés par Marc Overmars. L’ancienne star néerlandaise a même dû quitter ce lundi son poste de directeur sportif de l’Ajax Amsterdam, qu’il occupait depuis 2012. Ou encore l’implication de Karim Benzema dans un dossier de chantage à la sextape à l’égard de son ancien coéquipier chez les Bleus, Mathieu Valbuena.

Les combats de chiens d’une ex-star de la NFL

Pour en revenir à des actes plus « semblables » à ceux de Zouma, c’est-à-dire de violences animalières, les cas sont beaucoup moins nombreux.

Le plus connu, et d’un tout autre niveau de maltraitance que celui du Français, concerne Michael Vick. Inconnu pour les non-fans de NFL dans le monde, il était une star du football américain. Le quarterback avait été choisi en première place de la draft (sélection des meilleurs universitaires par les équipes pros) en 2001 et faisait les beaux jours des Atlanta Falcons mais aussi des fans du jeu vidéo Madden (l’équivalent de FIFA pour la NFL) car son personnage possédait des capacités hors norme, finalement plus qu’en réalité.

Mais son fait le plus connu est son implication dans des combats de chiens. Devant les tribunaux, il négociera une peine de 21 mois de prison après avoir plaidé coupable d’avoir organisé ces jeux macabres mais niant en avoir retiré de l’argent. Viré par les Falcons et lâché par tous ses sponsors, il retrouvera la NFL après être sorti de prison. Les Philadelphie Eagles lui offriront une seconde chance qu’il saisira durant cinq saisons avant de finir par deux années comme remplaçants aux New York Jets et Pittsburgh Steelers. Restera l’image d’un joueur très talentueux mais à jamais ternie par ce scandale.

Des mains souvent trop lourdes

Les agressions physiques envers les humains sont, elles, beaucoup plus courantes.

En 2008, Joey Barton, ex-enfant terrible du foot anglais, avait fait 74 jours de prison (sur 6 mois selon la condamnation) pour l’agression d’une personne à la sortie d’un fast-food quelques mois plus tôt.

Dennis Rodman, ancienne star de la NBA (5 titres de champion, dont 3 aux côtés de Michael Jordan), était, lui, un adepte des violences conjugales. Son mariage avec la playmate Carmen Electra n’aura d’ailleurs même pas duré six mois pour cette raison. D’autres femmes, parmi ses nombreuses conquêtes, ont également porté plainte et Rodman a été plusieurs fois condamné.

Des actes ont terni son image mais n’ont finalement pas eu trop d’impact sur sa carrière de sportif. A l’inverse de Ray Rice. Star montante de la NFL (en six saisons, il avait gagné un Super Bowl et été appelé trois fois au Pro Bowl, le All Star Game du foot américain), le running back (coureur) avait été filmé agressant sa fiancée de l’époque et la traînant par les cheveux en sortant de l’ascenseur. C’était en 2014. Il ne rejouera plus en NFL mais… épousera sa victime, Janay Palmer.

Aussi en 2014, Adrian Peterson, un des meilleurs running backs de l’histoire de la NFL, avait été suspendu environ une demi-saison pour avoir administré un châtiment corporel (à coups de ceinture) à son fils.

Vingt ans plus tôt, une autre affaire avait ébranlée les Etats-Unis mais, elle, avait eu des retombées médiatiques planétaires. En 1994, avant les qualifications US pour les Jeux olympiques d’hiver de Lillehammer, Tonya Harding avait commandité l’agression de sa grande rivale Nancy Kerrigan. Le début de la déchéance pour Harding, ancienne petite fille chérie de l’Amérique.

Eux sont allés beaucoup trop loin

Aussi en 1994, a eu lieu le meurtre de Nicole Brown et son amant Ronald Goldman. Le suspect des faits présumés ? L’ex-mari de Brown : OJ Simpson, légende de la NFL (il appartient au Hall of Fame), reconverti comme acteur et extrêmement populaire aux USA. En 1995, au terme d’un des procès les plus médiatisés de l’histoire américaine, Simpson est reconnu non coupable par le jury. Mais ça c’était au pénal. Au civil, deux ans plus tard, il est reconnu coupable et doit payer 33,5 millions de dollars aux familles des victimes (montant qu’il ne versera qu’en très petite partie). Il ne fera pas de prison pour le double-meurtre mais sera bien incarcéré (de 2008 à 2017, alors qu’il avait été condamné à 33 ans d’enfermement) pour vol à main armée et enlèvement.

Toujours en football américain, sport de contact violent où les joueurs se rentrent allègrement dedans mais sont bien protégés, il y a aussi le cas d’Aaron Hernandez. A peine trois saisons en NFL, aux côtés de Tom Brady aux New England Patriots, et puis prison. D’abord pour l’assassinat du compagnon de la sœur de sa fiancée en 2013. Perpétuité sans libération possible. Pendant sa réclusion, il aura également été condamné puis acquitté pour un double-homicide datant de 2012. Il s’ôtera la vie en 2017, à à peine 27 ans.