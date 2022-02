La Gantoise réagit aux dossiers judiciaires de Pelé Mboyo et Gunther Schepens

« Par cette lettre ouverte, La Gantoise veut répondre à un certain mécontentement des supporters et des partenaires, notamment suite à un certain nombre de communiqués de presse dans lesquels le club était dépeint d’une manière qui nous a touchés », a réagi la direction du club gantois.

Dans une lettre ouverte, La Gantoise a réagi mardi aux dossiers judiciaires qui concernent son joueur Pelé Mboyo et son conseiller sportif Gunther Schepens. « Nous voulons être un club qui fait preuve de respect, d’intégrité et d’ouverture », peut-on lire dans le communiqué.

Mboyo, arrivé l’été dernier à la Ghelamco Arena, avait été arrêté le samedi 15 janvier dernier pour violence conjugale. « Le club tient à préciser qu’il n’accepte pas la violence à l’égard des femmes et que des mesures claires ont été prises et des directives données au sein du club à cet égard. L’affaire Mboyo étant également une affaire personnelle, nous ne pouvons pas communiquer publiquement. Si un membre du club est impliqué dans une telle affaire à l’avenir, il en sera exclu. »

« Nous voulons également clarifier et faire respecter les valeurs et les normes du club. Et nous soulignons que nous avons bien reçu le signal concernant la communication et la transparence », conclut le communiqué.