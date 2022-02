Coronavirus: 177.000 Bruxellois risquent de perdre leur CST dès le 1er mars

Dans tous les centres de vaccination de Bruxelles, à l’exception de l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek, il est possible de recevoir sans rendez-vous la première, la deuxième et la troisième dose du vaccin contre le coronavirus.

Dans tous les centres de vaccination de Bruxelles, à l’exception de l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek, il est possible de recevoir sans rendez-vous la première, la deuxième et la troisième dose du vaccin contre le coronavirus. Cette mesure avait déjà été prise auparavant pour rattraper le retard de Bruxelles en matière de piqûres de rappel. Jusqu’à présent, seuls 55 % des adultes bruxellois doublement vaccinés ont également reçu leur dose de rappel. Chez les plus de 65 ans, ce chiffre est de 80 %.

« Même si vous avez déjà été contaminé avec le variant omicron, le rappel est toujours important. L’immunité naturelle est là, mais la piqûre de rappel protège encore mieux contre les nouveaux variants », souligne Inge Neven, responsable covid à la Cocom.