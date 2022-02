Prix de l'énergie - Les centrales à gaz enregistrent des gains exceptionnels (2)

La Creg a calculé le bénéfice d'exploitation qu'a pu engranger une centrale TGV (turbine-gaz-vapeur) moyenne belge l'an dernier, si l'on tient compte des prix d'échange du gaz et de l'énergie qui étaient en vigueur sur les marchés journaliers et à long terme. Ses calculs ont abouti à un bénéfice d'exploitation possible de 39,3 millions d'euros pour une centrale de 400 MW en 2021, le "bénéfice le plus élevé jamais observé depuis 15 ans".

Il existe neuf centrales de ce type en Belgique.