Axel Hervelle, manager sportif du Spirou Charleroi: «Le Top 5 crédibiliserait notre projet»

Il est devenu plus loquace. Mais il est resté terriblement concret, humble et impliqué. À 38 ans, papa de deux enfants, Axel Hervelle n’a rien perdu de sa passion. Le Liégeois entame sa reconversion, manager sportif de Charleroi, où il a refermé sa carrière après 20 saisons, de Pepinster au Real Madrid, ses deux premières sources d’inspirations auxquelles il a ajouté une formation sur la gestion d’une fédération. Car désormais, il veut transmettre sa vision, soucieux de la bonne gouvernance et résolument axé sur la formation, des Belges en priorité. La pandémie ne l’a pas aidé, pas plus que la Procédure de réorganisation judiciaire demandée pour relancer le club sur des bases saines. Mais son ambition n’a pas dévié : Hervelle veut ramener les Spirous au sommet en misant sur les « Next Gen », les nouvelles générations dont l’éclosion doit devenir l’identité du club et assurer la continuité des résultats.