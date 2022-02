Namurois: une fermette pleine de charme à partir de 690.000 euros (photos)

Cette fermette pleine de charme est située à Mettet, dans un cadre vert, à 5 minutes à pied ou en voiture de nombreuses facilités. Le bien a bénéficié de différentes rénovations et offre des espaces de vie généreux, orientés vers son jardin de 30 ares. On retrouve dans la fermette quatre chambres, trois salles d’eau ou encore deux grandes zones de séjour. Le bien offre par ailleurs encore du potentiel grâce à la présence d’un grenier et d’une grange aménageables dans lesquels on peut envisager différents projets personnels ou professionnels.

Situation

Cette fermette est basée à Mettet, dans une rue résidentielle et au cœur d’un terrain d’environ 30 ares. Ses pièces de vie sont principalement tournées vers l’arrière de la maison, qui offre un cadre calme, vert et à l’abri des regards. A quelques dizaines de mètres de la fermette, on retrouve des arrêts de bus desservis par des lignes menant vers le centre de Mettet et la gare d’Acoz. Le quartier compte aussi une école et quelques commerces de proximité joignables en 5 à 10 minutes de marche. On trouve davantage de facilités en parcourant le même temps en voiture et en se rendant vers le centre de Mettet. Il faut compter environ 30 minutes pour rejoindre de plus grandes villes comme Namur, Dinant ou Charleroi.

Etat général

Cette construction en pierre remonte au début du XXe siècle. Elle a subi diverses transformations et rénovations à l’aide de matériaux de qualité depuis les années 1980. La toiture et les châssis (double vitrage) ont été remplacés au début des années 2000, tandis que la chaudière au mazout a une dizaine d’années. La maison a régulièrement été entretenue et remise au goût du jour, si bien qu’elle est non seulement habitable, mais aussi dans un très bon état général. Il faut juste prévoir de petits travaux comme la mise en conformité de l’électricité. Les futurs acquéreurs pourront aussi envisager différents projets en exploitant le potentiel du grenier et de la grange aménageables.

Disposition

Au rez-de-chaussée, la fermette possède deux grandes zones de séjour agrémentées de feux ouverts et orientées vers le jardin. Ce niveau accueille aussi une cuisine équipée, une vaste buanderie, un bureau et une salle de douche. A l’étage, on retrouve trois chambres avec une salle de bain à proximité. A cela s’ajoute une suite parentale composée d’une chambre, une salle d’eau et un salon en mezzanine. La maison comporte des caves et un grenier aménageable, ainsi qu’une grange attenante qui peut être exploitée sur plusieurs niveaux pour une profession libérale, un second logement, un agrandissement ou autre. A l’extérieur, le jardin comporte une terrasse, des zones de parkings accessibles depuis deux allées privatives et des boxes pour chevaux qui peuvent être réutilisés ou transformés en ateliers, pièces de stockage, etc.

Prix

Les acheteurs intéressés par la fermette peuvent formuler une offre à partir de 690.000 euros. Le bien est soigné et habitable, mais offre encore du potentiel d’aménagement, notamment grâce à sa grange.

Adresse : Mettet

Surface habitable : 280 m2

Chambres : 4

Salles d’eau : 3

WC : 3

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de +/- 30 ares)

Etat : habitable

Garage : oui (grange)

PEB : E